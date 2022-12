Rosjanie przyzwyczaili się do wojny. Mówią: nasza armia jest znana z tego, że dobrze traktuje cywilów

Pisarka i reportażystka Maja Wolny (jak pisze Interia), spędziła w Rosji trzy tygodnie. Poruszała się niemal wyłącznie pociągiem, przez trzy tygodnie rozmawiając z Rosjanami i starając się pojąć, jak się czują w czasie wojny, którą prowadzi ich kraj i na której giną dziesiątki tysięcy niewinnych Ukraińców. Pojechała z Tallina autobusem do Petersburga, później koleją do Moskwy, Nowosybirska, następnie samolotem do Magadanu, dalej do Krasnojarska, Jakucka, a stamtąd do Kaliningradu.