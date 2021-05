"Rolnik szuka żony": Małgosia i jej mąż wydają e-booka. O czym?

"Kochani, jest nam bardzo miło poinformować was, że premiera naszego e-booka będzie miała miejsce 24 maja, czyli za kilka dni. Bardzo się cieszymy, bo pracowaliśmy nad nim całą wiosnę. Będzie dostępny na platformie @fansi.pl. Razem z @paulo_borysewicz przybliżymy was do naszego świata. Mamy nadzieję, że wam się spodoba i że będzie to wstęp do niekończącej się historii" - napisała Małgorzata, a Paweł dodał: "No cześć. Razem z [...] moją żoną napisaliśmy fajny e-book. Wpadajcie 24 maja na @fansi.pl. Nasz świat, naszymi słowami, w super wydaniu. Mamy to".