"Rodzina Monet" podbija polską młodzież. Dzieciaki kochają literaturę young adult

"Westwood Academy", na którą składają się dwie powieści: "For Sure not You" oraz "Maybe You" opisuje z kolei nastolatkę, która doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej ze strony rodziców oraz nie radzi sobie z presją otoczenia, choć uchodzi za wzorową uczennicę w elitarnej szkole. Lektura Ancerowicz momentami przytłacza, ale, jak mówiła autorka w rozmowie z serwisem lubimyczytac.pl, jej nastoletni czytelnicy odnajdują się w tym świecie: - Młodzi mówią, że poczuli się zrozumiani, że myśli bohaterów były ich myślami. Mimo trudnych tematów, jakie są poruszane w książce, uważają, że książka była dla nich komfortowa, czuli się bezpieczni i zaopiekowani. Dla mnie jako autorki było przerażające to, jak wiele młodych osób ma takie same problemy, jak moje postacie.