Robot AI zdał maturę z języka polskiego. Jaki jest cel eksperymentu Fundacji Zwolnieni z Teorii?

7 maja maszyna o wdzięcznej nazwie Prymus nie tylko zdała egzamin dojrzałości, ale i uwinęła się z arkuszem w zaledwie 30 min, choć maturzyści mają na to 4 godziny. Twórcom eksperymentu - Fundacji Zwolnieni z Teorii - bynajmniej nie chodziło jednak o to, by wpędzić abiturientów w kompleksy. Chcieli pokazać, że skoro robot jest w stanie zdać egzamin, to czas skupić się w szkole na rozwoju zupełnie innych, czysto ludzkich kompetencji.