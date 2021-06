Rewolucja na wysokich obcasach

Trudno nie zwrócić uwagi na język, jakim posługuje się Steinunn Sigurðardóttir. Poetycki styl hipnotyzuje trafnością przemyśleń. Autorka ma oko do szczegółów, co przedstawia w różnoraki sposób: ironiczny, z humorem, a czasem chłodno i szczerze. Za każdym razem robi to nietuzinkowo, co sprawia, że jej proza jest wytrawną pożywką dla literackich smakoszy. Steinunn Sigurðardóttir nie skupia się na rozległych opisach przyrody, a jednak łatwo poczuć islandzki chłód, czy ciepło wiosny budzącej się w Paryżu. Znakomicie udało jej się zbudować postać zarówno Marii, jak i Gemmy. Pierwsza z nich jest rzeczowa, ale zagubiona w społecznych oczekiwaniach. Druga, niczym zjawa i kusicielka, wzbudza wyrzuty sumienia. Obie kobiety zmuszają do refleksji będących istotą tolerancji i prawa do szczęścia. Zarówno Maria i Gemma nie dopuszczają do siebie wzajemnych przekonań, co rodzi szereg życiowych komplikacji. Ich spostrzeżenia i wartości pozostawiają czytelnika z pytaniem: Jaka jest najważniejsza lekcja życia i czy ,,Życie jest, jakie jest. Nie mam nad nim władzy.”?