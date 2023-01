Racewicz wydała książkę. Odpowiada, kto powinien się jej bać

Joanna Racewicz była gwiazdą TVP. To właśnie tam zaczynała swoją karierę. Później przeszła jednak do TVN, a ostatecznie do Polsatu, z którym związana jest do dziś. Po drodze napisała kilka książek. Wyjątkowo głośno zrobiło się o niej w 2010 r., gdy w katastrofie smoleńskiej straciła ukochanego męża. Od tej pory była sama z synem. Miała zaledwie 37 lat, kiedy została wdową. Życiowy dramat mocno się na niej odcisnął. Jednak Racewicz musiała stanąć na nogi - dla dziecka.