Puszczykowo kolonia. Wtorek, 15 lipca 2003. Noc. Mikołaj Zieliński

Naprawdę żałował teraz, że go zabrali. Powinni byli być bardziej stanowczy. Od tych dziwacznych odgłosów dochodzących z wąwozu – czy to były szepty, czy tylko szum wiatru – można było naprawdę dostać gęsiej skórki. Mikołaj miał dwanaście lat, a się bał. Co dopiero siedmiolatek. No i mama byłaby wściekła. Oj, naprawdę wściekła.