"Seksualne życie Polaków": Przeważają mężczyźni. Krzysiek zaczął od podglądania własnej matki

– Niby to, co robię, jest karalne, ale czy ja kogoś krzywdzę? To fakt, obserwuję ich w najintymniejszych momentach, ale oni, a zwłaszcza one, o tym nie wiedzą – próbuje przekonywać Krzysiek. Wskazuję na stojące obok okna na biurku pudełko chusteczek higienicznych i schowany za nimi lubrykant. Mężczyzna milknie. Na twarz wychodzą mu czerwone plamy. Zaczyna się nerwowo drapać po lewej dłoni. Ma tam kilka podłużnych linii pokrytych strupami. – To nic. Stoi nieużywane od dawna. To nie do tego – mówi, zacinając się, i szybko wrzuca tubkę do szuflady.