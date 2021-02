"Przerażająca manipulacja". Slavoj Žižek odcina się od poparcia dla PiS

Slavoj Žižek stał się obiektem drwin prorządowych mediów i prawicowych publicystów. Powodem były komplementy popularnego filozofa lewicy pod adresem PiS. Žižek mówi o "przerażającej manipulacji".

Kilka dni temu słoweński filozof Slavoj Žižek trafił na strony portalu TVP Info czy wpolityce.pl, a także na języki prawicowych publicystów. Wszystko za sprawą fragmentu wywiadu sprzed lat, w których pozytywnie wypowiada się na temat reform Prawa i Sprawiedliwości. Zaskakującą dla wielu wypowiedź lewicowego filozofa przypomniano na twitterowym koncie Grupy Wyszehradzkiej. "Kto zrobił najwięcej dla europejskiej klasy pracującej? To PiS, polska partia arcykonserwatywna. Zrobili to, na co nie odważył się nikt z umiarkowanej lewicy. Obniżyli wiek emerytalny, rozszerzyli dostęp do opieki zdrowotnej, zaproponowali lepsze kredyty studentom… W tym sensie całkowicie ich popieram" - można było przeczytać w zamieszczonym na koniec stycznia tłicie.

Dalekie od poglądów lewicowego filozofa media z satysfakcją odnotowały słowa Žižka, które padły w wywiadzie dla serwisu internetowego Quartz z 2017 roku. Jak pisało TVP Info: "wielbiony przez tzw. nową lewicę marksista chwalił Prawo i Sprawiedliwość za wprowadzone reformy i programy socjalne".

Swoje trzy grosze dorzucił też Piotr Semka, pijąc do Sławomira Sierakowskiego z Krytyki Politycznej (wydawnictwo Krytyki wydaje w Polsce książki Žižka - przyp. red.). "Biedny Sławek Sierakowski. Jak on to wytłumaczy swojej trzódce?" - napisał na Twitterze.

Slavoj Žižek skomentował sprawę w rozmowie z portalem Oko Press. Post Grupy Wyszehradzkiej z wyrwanym z kontekstu fragmentem jego wypowiedzi nazwał "przerażającą manipulacją". W przesłanym do redakcji oświadczeniu podkreśla, że wywiad "z pewnością nie był autoryzowany, ponieważ nigdy nie powiedziałbym, że w całości popieram rząd PiS. Najwięcej, co mogłem powiedzieć, to tyle, że popieram wyżej wymienione szczególne decyzje".

Jak zaznaczył Žižek, krytycznie ocenia obecną sytuację polityczną w Polsce, na Węgrzech, jak i na w Słowenii. Nazwał te kraje "osią zła".

"Chciałbym, żeby to było tak, jasne, jak tylko możliwe: jeśli chodzi o to, co dzieje się w Polsce w ostatniej dekadzie, włączam rząd polski, razem z tymi na Węgrzech i na Słowenii, w moim własnym kraju, do tego, co nazywam 'osią zła' w postkomunistycznej Europie. Stanowią najpoważniejsze zagrożenie dla naszych wolności. Dalecy od obrony Europy, członkowie tej 'osi zła' są dzisiaj największym zagrożeniem dla emancypacyjnego dziedzictwa Europy".