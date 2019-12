Prowokacyjne fotografie to jego specjalność. Maciek Pestka w Słonym Spichlerzu

Fotografie Maćka Pestki to oparte o pomysł i ubrane w żywe, wyraziste kolory dzieła, które znajdują swoje miejsce w świecie sztuki oraz fotografii reklamowej i komercyjnej.

Jesteś tutaj aby zjeść. Konsumować. Nie przypadkowo, otaczają cię zdjęcia przedstawiające kapsułki. ReMedium to surrealistyczne przedstawienie naszego codziennego życia. Swego rodzaju pudełko z przegródkami na każdy dzień tygodnia, a w nich tabletki. Skompresowane zaspokojenie pragnienia współczesnego człowieka. Ładne, kolorowe i łatwe do przełknięcia.

Konsumujemy marki, loga, content, sztukę, fotografie i kojarzymy je z przyjemnością. Poddajemy się wpływowi influencerów ze smartfona. Szukamy odpowiedzi na to, kim jesteśmy w koszulce z napisem ‘NASA’ albo ‘Gucci’.

Czy kolejny like na Instagramie, albo designerska torebka to już lekarstwo na nasze skołatane nerwy? A może to tylko placebo?