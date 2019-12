WP Książki Poczta WP Pilot Program TV Menu Baza książek

Prolog - Ryszard Ćwirlej (cała rozmowa) Prolog to cotygodniowy magazyn książkowym przygotowywany przez Legimi. W tym odcinku posłuchacie rozmowy z Ryszardem Ćwirlejem wokół jego... Rozwiń Do księgarni elektrosiła trafiło w … Rozwiń Transkrypcja: Do księgarni elektrosiła trafiło właśnie wznowienie pana pierwszej książki A o milicjantach z Poznania dlatego nas korzystam z tego pretekstu i zapytam pana jak to się wszystko zaczęło PRL właśnie stał się scenę Gdy powstała ta pierwsza książka upiory spacerują spacerują nad Wartą to tak naprawdę Ja jeszcze nie miałem zielonego pojęcia o tym jak ta Będzie wyglądać Do koń I nie wiedziałem nawet kto zabił A cóż dopiero o A miałem wiedzieć czy w jakim momencie Dzieje Będzie się rozgrywać Akcja tej Pisałem to opowieść czy tak naprawdę nie wiedzą jeszcze czy w ogóle potrafią Skończ Książki kryminalne Top Książka to mój Trochę na zasadzie zabawy Czy może coś z tego wyjdzie czy może to będzie opowiadać Nawet nie byłem nie miałem Powstanie z tego Więc im bardziej zagłębiałem się w opowieść tym bardziej byłem przekonany Że możesz oczywiście Pows Na Pełnowymiarowa Wyślij Ale na samym początku kiedy trzeba było podejmować decyzje o tym Gdzie Kiedy rozgrywa się akcja tej Na samym początku pojawił się Ponieważ gdy napisałem pierwszą Ustce Podstrana Która opowiada że dwaj wędkarze wyciągają z Warty Bezgłowe zwłoki kobiety Wówczas wydawało mi się Akcja Czy współcześnie specjalnie użyłem słowa wydał Ponieważ nie miałem takiej Wydawało mi się po Pisałem o współ Wędkarze byli jak naj Tyle Gdy gdy zaczęła powstawać następna scena musiałem już podejmować konkretne Czy Następnej stronie zaczęli pojawiać się policjanci którzy przyjechali na miejsce zbrodni No i żonę tych policjantów w jakiś sposób oswoić z tą rzeczywistością zbrodniczą żeby ich W jaki sposób zachęcić do roboty i dać im szansę na to Zaczęli analiza Że będę musiał Zaprowadzić w jakieś konkretne miejsce Poznania bo co do tego że będzie to akcja rozgrywać się w Poznaniu wiedziałem od samego początku Więc postanowiłem że dwaj mojej policjanci dwaj bohaterowie pójdą Idziesz do Posie Może przy jakimś piwie może przy jakieś wódeczce i będą zast Któż to Krusz to pozbawił tę kobietę Wyłowiono z Warty Zacząłem zastanawiać się gdzie Do jakie Miejsca do Knajpy i nagle uświadomiłem sobie strasznie Uświadomiłem sobie że nie Współczesne Nie znam knajp Poznań Oczywiście znam Im doskonale wiem co znajduje się w jakim miejscu gdzie znajduje się jedno centrum Drugie Centrum Handlowe Gdzie znajduje się 2 Ale tak naprawdę kolejowy ale tak naprawdę znam Poznań Perspektywy Szyb samochodowych Przemieszczam się tym samym Tube punktu Czyli podróżuję po mieście W każdy współczesny mieszkaniec z Jakiegokolwiek innego miasta Na proste nagle uświadomiłem sobie że Moja znajomość Poznania Powierzchowna bo oczywiście znam niektóre restauracje znam Bary szybkiej obsługi Jakbym wyglądali moi bohaterowie Paul Gdybym kazał Pójść do McDonald's Żeby przy Big Macu zastanawiali się jak to też obciął głowę kobiecie wyciągnie Nagle uświadomiłem sobie No jest Takie W Poznaniu które znam do Z lat 80 A w latach Piątek poznawałem Bardzo dogłębnie jak to każdy młody człowiek ma w zwyczaju ponieważ młodzi ludzie nie poruszają się samochodami Łażą po mieście pieszo i szukają różnego rodzaju Jakie da Spotkanie z kolegami z colą Przy kuflu Dzisiaj W zasadzie nie jest to żadne wyzwanie dla młodych ludzi u Z kolei Przedszkole W pubie bo w każdym pubie To piwo Kiedy Platan Był to naprawdę wielki problem ponieważ Żeby pójść na piwo trzeba jeszcze było znaleźć Który O której mi może nazywała się na przykład piwiarnia podawano piwo Tego piwa Akurat Nie sprzedawali No więc młodzi ludzie w latach Poznawali dokładnie różne miejsca po Tosin Chodząc po tym mieście zwiedzając różnego rodzaju bramy załóg Ulica No i oczywiście No i dlatego Bez większych problemów mogłem dwóch moich policjantów wysłać do jakiejś Poznańskiej knajpy ponieważ te knajpy Z lat osiemdziesiątych znałem doskonale z dokumentował m już już je kiedyś Czyli byłem na tej dokumentacji Uczestniczącej że się tak wyrażę A w latach 80 No i nie miałem wówczas problemu z podjęciem decyzji decyzja mogła Być tylko Akcja Książę Czytaj książki konkretnych Przepraszam nie książek bo jeszcze nie myślał Poczta Niecała Akcja tej konkretnej książki będzie rozgrywać się Czyli w czasie Kiedy Poznań Poznań Dogg A ten rok 85 bo akcja się rozgrywa właśnie w tym roku jest jakoś znaczący ważne dla pana Wówczas No to jest ten czas kiedy w tym Poznaniu się Pojawiłem Jako młody człowiek który przyjechał do metropolii z Miasto Wspólnoty wielkopolskie czyli z Piły bo Piła to moja rodzina A tutaj się Pojawiłem W czasie Gdy zaczynałem studia Jesteś taka Lata 85 86 to ten czas Rzeczywiście Najlepiej by było najlepiej Jako ten potencjalny przyszły student musiałem poznać wszystkie miejsca Zbadać jest jak najdokładniej po to żeby Umawiać z dużymi koleżankami różnymi kolega No więc te wspomnienia które się Takie najbardziej wyraziste które najbardziej utrwaliły się w mojej głowie właśnie Zostały przelane No dobrze czyli topografię miasta jeżeli chodzi o topografii miasta to korzystał pan własne i pa Kto z procedurami miejsce A i z tym jak wyglądała wówczas praca w w Korzystał pan Pomocy Był z milicjantów mojej pierwszej powieści problem Że ja w zasadzie Niewielu były milicja Sporo policjantów OtoDom Zaczęłam ich poznawać Tak naprawdę dopiero w momencie kiedy ta Kiedy pojawiły się Kto Się zaczęły przychodzić do mnie różnego Różne różne listy mailem był Opowiada Historię ale tak Powiedz to Taka Pod W latach osiemdziesiątych procedury milicyjne Któregoś razu podczas Jak Spotkań Festiwal A miałem przy Występował Z panem broni Szlakiem Twór A roll Porucznika Serial 07 Cieślak Zapytał Właśnie o to samo co Skąd u pana panie Świetna Procent Milicyjny Bo jak się okazało Unisław Wtedy A co tam No więc odpowiedziałem zgodnie z prawdą Że Uważnie idą Ogląda Serial 07 Jest doskonale przedszkole Chodzi o procedury Procedury Że jestem miłośnikiem tego serio No ale też rzeczywiście Na której Z której trzeba było Bardzo wiele bardzo dużo wie Czytałem Z lat 80 i 7 Z polskiej literatury milicyjna Opowiadającej Przewa A umiejętnościach Milicjantów z lat 70 i 8 Zebra Wszystko do Byłem Chyba dosyć mocno przygotowany do tego Te procedury wprowadzić w życie i Szanse na zaistnienie w tej pierwszej W tej powieści ale też kolejnych gra Pan bardzo fajnie stereotypami Milicjantów bo tutaj mamy i uosobienie takiego Takie typowe policjant lat 80 Olkiewicz No nie rób tak dokładnie Ale też z drugiej strony kompletne zaprzeczenie albo taki No zaprzeczenie tego sera typu czyli dobry zomowiec tak Mariusz błaszkowski czy ta gra ten jest teraz do pani to wynikało z tego że chciał panie Przełam Pasztet Czasami krzywdzące przekona Ja lubię zabawy takimi właśnie Taki miły Schematami które wywracam do góry nogami bo to co o czym pani powiedziała Dobry zamów No to jest oksymoron No przecież nie w latach 80 gdybyś Komór powiedzieli że Tej bandy Takich Moon Stojący Na ul Z tymi tarczami i pałka Ktoś Ma dobrze poukładane w głowie jest jeszcze dobrym człowiekiem do tego i jeszcze Potencjalnie dobrym policja A no to ludzie zabili brat śmiech A wtedy było to niewyobrażalne natomiast Trzeba potraw Milicja Obywatelska jaką dużą potężną Uciekł Ktoś znajduje Różne typy charakteru logo No i można za Sobie takie było moje założenie że wśród Wszystkich ludzi którzy Byli Jak to się 80-tych mówiło bijącym sercem pa Czyli wśród zomowców znajdują się ludzie którzy Znaleźli się tam zupełnie Po torze Spróbować to milicja Michał środka takiego właśnie sobie dobrego ZOMO Kto wymyślił I powiem szczerze że znam Która Swoją służbę w ZOMO trakt Sposób bardzo Chciała rzeczywiście coś w tej milicji z Beata mili Miałam żeby on obraz tej mi Był zupełnie stał się zupełnie inny co Się w końcu stało ale po wielu wielu No więc ten stereotyp starałem się przełamać właśnie przez taką taką No Co do Olkiewicz A tej drugiej postaci która się wydaje bardzo stereotypowe Abo Odpowiedzieliśmy to jest ten Milik Dowcip Najkrótszy dowcip o milicjantach dla pani Idziemy o milicjantach idzie milicjant Albo inny dom Idziemy Piszę do swojego kolegi piszę do ciebie powoli Bo wiem że ty też czytasz No to są dowcipy z lat osiemdziesiątych tak patrzyliśmy Milicja Obywatelska Taki obraz milicji mocno świadomość A więc postanowiłem że jeśli opisuje instytucje Milicja Obywatelska listy Ludzi Wrocław ogrodzie różnych ludzi różne typy tych z tymi idiotami z kawałów mieliśmy do czynienia na co dzień Ale wśród nich byli też i ludzie inteligentni Kto zajmował Nie sprawami politycznymi ale normalną policyjną robotą bo ktoś musiał się za Taki mistrz Kwestia Oszustwo Gwałtów i tak dalej To byli normalni policjanci w mundurach milicji Obywatelskiej Ci ludzie właśnie znajdują się na kartach moich książek bo to Bohaterowie Kapitan Marcinkowski A porucznik Ale wracając do okien Olkiewicz miał być tak Postacią z tych dowcipów właź Po to żeby pokazać że Jeszcze jest to przekrój społeczeństwa I powiem szczerze tak naprawdę ten Olkiewicz trochę bym Takiego kretyna i pół Milicyjnego typowe A posterunkowy Stało się tak Dyl sowizdrzał m w dobrym Po jakim Szwejk A chłopski filozof Który jest obdarzony nieprawdopodobnym szczęściem i któremu się wszystko Uciekł trochę mi ale myślę Ku ucieszę Ale moich czytelników bo jakoś jakoś to jest Że Wśród moich bohaterów ten ma największą Cieszą się największą Czy tel Co ciekawe również czytelnik Jeszcze chciałam pana zapytać obraz prl-u w pana książkach bo zazwyczaj W literaturze w popkulturze Przedstawiony albo w takiej tonacji bohatersko meteorologicznej Taki nostalgiczna je trochę w klimacie retro albo też taki mocno prześmiewcze jest I satyryczne upaa pan znalazł 2 złotych Tak mi się wydaje i że mam wrażenie Bardzo wielu ludzi potrafi odnaleźć odnajduje w W tym obrazie prl-u swoje doświadczenia jest twoje 100 Chciałem żeby ten PRL w mojej książkach był zwyczaj To znaczy że był zwyczajną że Żeby on Nie był tym obrazem klarowanym na przykład Literat Fachową typu Wspomnienia Książki historyczne A chciałem uniknąć właź Toy stygmatyzm Którą daje Historyczna oparta na faktach bo Proszę zwrócić uwagę Jaką Opowieść snują książki historyczne Czas Czarno-biały są bohaterowie jednej i drugiej strony jeśli są dobre jedni są dobrze drudzy są Ale jest to przede wszystkim OK O ludziach którzy tworzyli historię czy to z jednej czy to z drugiej strony o wielkich History Praktycznie w książkach Historycznych brakuje tego zwykłego szarego PR Który najbardziej Cisnął Mamy wiedzę o tym że były kolejki wiemy o tym że były kartki Czas niedobor Gospodarczych A niedoborów na pół Ale nie pamiętamy jak Wszystko na funkcjonowało dlaczego Jak rzutowało na nasze życie Nie pamiętamy o tym że tak Toczyła się poli Toczyła się gdzieś na górze Prawdziwa Toczyła się na codzień w każdym domu Mama musiała wstawać o 5:00 rano czy o 4:00 O to żeby Walczyć Kiełbasa do kolejki w sklepie Września Tartaki PRL pokazywać ten zwyczajny A ludzie walczyli Kupić proszek do prania papier A ty Czy gazetę Która O której nie można było dostać B Teczki W którą Odkładana Jako jako element zamówienia coś Bo proszę sobie wyobraź Pewnie pani tego nie pamięta bo pani jest zbyt młoda żeby pamiętać czasy PRL Ale żeby do Dobroć dobry ciekawy Tygodnik to rzeczywiście trzeba Teczka założoną w kiosku Ponieważ To co można było do Bez teczki to były tylko dzienniki zwykłe Natomiast kolor Ja się właśnie zastanawiam jak pana książki odbierają ludzie młodzi tacy którzy nie pamiętają lat 80 Ustronie Uwierzyć Wierzę wierzę w to że rzeczywistość ale traktują to troszeczkę jak taką opowieść komediowa mu tam Poprzecznie możliwe że Coś takiego mogło się wydarzyć żeby ci ludzie Tacy nieogarnięci Załatwiać A Nieprawdopodobny sposób przy Zadzwonić do kogoś z jednego Z punktu a do punktu To trzeba było przejść przez całe miasto ale Przejechać tramwajem nie wyobrażają sobie Bo teraz akurat taki dokładnie dokładnie Z którego Spotkanie autorskie Któraś młodych czytelniczek mówi Po co Pocałuj mnie Wystarczyło Zadzwoń Tylko że nie zdaje sobie sprawy bo wiedziała miała wiedzę na Historyczno i wiedział Praktycznie na każdym z No były budki Ale tej wiedzy nie starczyło do tego żeby nie Żeby żeby Nie każdym domu był Przypomina To w moim mieszkaniu w domu W bloku 11 telefon był w moim mieszkaniu Co dzień Przychodzili do mnie Sąsiedzi po to żeby dzwoń Więc Nasz przedpokój był traktowany jak rozmównica Więc żeby porozumieć się z człowiekiem z drugiego końca miasta Trzeba było do Drugiego końca Puść do niego zapukać do drzwi Prędkość jest w do Nie wystarczyło wykonać numeru telefonu nie wystarczyło wykręcić numeru telefonu Bo trzeba było jeszcze do Czyli trzeba było mieć telefon po drugiej stronie Ludzie traktują tak naprawdę młodzi ludzie traktują to opowieści Proszę No ja prześmiewcze opowieść o tamtych czasach bo to Trochę dla nich jak wyprawa na Wyprawa na inną planetę Wszystko Mają dookoła Takie naturalne oczywiste telefony komputery No przecież wtedy nie było komu Kto jest dzisiaj pamiętasz były takie czasy w Nie było komputer W domu Jak można było żyć bez komputerów ale jak można było żyć 50 programów które Przełącza pilot Co najważniejsze wtedy nie było pilota i nie było co przełączać to były dwa programy Marzył o takim No właśnie chorążykiewicz mi marzył o czymś takim czym będzie można przez Nie pomyślałem w zasadzie co on chciał Jednego programu z jednego programu na drugi No spełniłem musieli Przełącz Ale to musiała jeszcze minąć wiele wiele lat od 85 Tego rok Pojawił się 3:00 Jeszcze parę Innych do przełączania A skoro już się pojawił tutaj Olkiewicz to jeszcze zapytam o taki charakterystyczny element też i związany z rolniczymi Dla tej element charakterystyczny dla tej rzeczywistości prl-owski czyli alkohol i wódkę bo ja po przeczytaniu Rzeczywiście tak było możliwe troszeczkę tak Ona jest narysowana To nie Książka historyczna Opowiada Kilku dni z życia 50 jest to OK Pewne że to są troszkę bardziej skondensowane Jeśli chodzi o alkohol Służbach milicyjny to tylko rzeczywiście lał się od rana do wieczora i to zależało tylko od od Psychic I od odporności organizmu A ten alkohol chcieli i Spożywać niektórzy chcieli niektórzy nie chcą No był Było to normalne że Pia Służbę w milicji Obywatelskiej Na moją obronę jako człowieka tego który posłużył się tym alkohol Sposób kosz trujące książkę powiem Często zdarza Spotykam Milicjanta Mam też wielu Simple Z którymi rozmawiam poprzez Facebooka Z którymi konsul Niektóre kwestie dotyczą Mojego pisania Książ No i Pani że jeszcze nie zdarzy Który Powiedział że przez Coś takiego Co miało miejsce co było A co się Takie to były Że ten alkohol był w powszechnym użytku i pewnie było go więcej niższe W czasach dzisiejszych Stanowił coś w rodzaju waluty wymiennej która zastępowała tę rzeczywistą Za alkohol za flaszkę Butelkę można Wiele rzeczy za O2 Się też można było Właśnie Alko To do Funkcjonują w naszym języku coraz bardziej odchodzące w przepaść w zapomnienie Takie stwierdzenia ja Masz u mnie To flaszkę Albo oprzemy te sprawy o To są powiedzonka zaczerpnięte prosto z czasów prl-u To właśnie wtedy W jaki sposób Że jeśli mitoza No to O czym mówimy o tym Rzeczywistość prl-owska była pijana była Oczywiście że Może nie tak mocno i nie tak Intensywnie Moich książkach ale rzeczywiście alkohol Ważne LME I na koniec chciałam pana zaprosić do takiej zabawy Wyobraźmy sobie że zostaję panu skradzione Samochód Jestem lat 80 udaje się pan właśnie Na komendę Wojewódzką W Poznaniu i teraz komu powierzył pan Sprawy które mówię swoich Ja myślę że kwestie kradzieży samochodu każdy z moich bohaterów potrafił Łatwo rozwiązać Kradzież samochodu Skradziono samochód Wydaje mi się poradził sobie Mirosław Brodziak który ma najlepsze kontakty w świecie świecie Miejskim wśród przestępców bo jest to taka post Która tak naprawdę Człowiek Mógł zostać równie dobrze przestępcą jaki milicjantem po Od najmłodszych lat funkcjonował na Styku tych dwóch rzeczy Przypadek sprawił że poszedł Natomiast jego kolega najbliższy Został przez No więc gdybym chciał szybko załatwić Kradzieże samochodów Na pewno Poprosiłbym bro Błąd wiedziałby do kogo się udać i kogo po Pom Wyciągnę Poproś Poprosiłbym o pomoc grubego Dobrze dziękuję panu bardzo za rozmowę oczywiście Polecamy pierwszą część ale także kolejne części Dziękuję bardzo