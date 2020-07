"Prolog". Psychopaci w polskim biznesie. Inspirował się prawdziwymi postaciami

"Sprzedawca" to historia o Kacprze Bergerze i policjantach, którzy wpadają na trop jego zbrodni. Berger ma prestiżową pracę, wystawne życie, pieniądze, władzę, ale też dostęp do wszelkiej maści narkotyków. To hedonistyczny psychopata, który czerpie przyjemność z dręczenia i wykorzystywania kobiet.