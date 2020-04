Prolog: profiler opowiada o tym, co kryje się za historiami o seryjnych mordercach

- Zabójstwo jest drastycznym rozwiązaniem jakiegoś problemu. Oczywiście, my mamy wpojone pewne normy społeczne i zachowania, które nas chronią przed pozabijaniem się. Z różnych powodów te hamulce mogą nie zadziałać i wtedy dochodzi do zabójstwa - opowiada autor "W umyśle mordercy".

"W umyśle mordercy" to współczesne bajki dla dorosłych ku przestrodze. Są one tym bardziej przerażające, że opisane w nich historie wydarzyły się naprawdę. "Bo zło wcale nie musi mieć oblicza Baby Jagi czy baśniowego stwora. Potwory w ludzkiej skórze żyją wśród nas, mijają nas na co dzień i tylko czyhają na nasz błąd. Łukasz Wroński w swoich opowieściach sugestywnie przedstawia psychikę zabójców i gehennę ich ofiar. Do uświadomienia nam, na jakie okrucieństwo możemy być narażeni, wybrał zatrważające przykłady zbrodni dokonanych przez morderców, gwałcicieli, nekrofilów, pedofilów i kanibalów o twarzach sympatycznych profesorów, troskliwych wychowawców czy słodkich dziewczynek" - zachęca wydawca.