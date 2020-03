Prolog - Michał Fajbusiewicz o kulisach pracy przy kultowym "997" (cały odcinek)

3 Zaprezentował Spraw Wykryty Przez 30 lat Emisji programu Najwyższa ogląda 18 mil Znacie na pewno magazyn kryminalny 997 Jestem pewny że oglądaliście Zapartym tchem nie Odcinek Silosy Sprawdź Dziś w prologu będziemy się Osobowość telewizji Twórcą tego kultowego programu Michałem Fajbusiewicz Który Fun Wywiad Tytułem Jaką rolę pełniły tekst inscenizacji które stanowiły na taki Powiedzieć gwóźdź każdego każdej sprawy prezentowanych odcinków O kalendarzu mamy No to inscenizację czy nie nigdy wam towarzyszyło tak Przeczucie że to momentami się otwierało trochę obrotówkę bo zatrudnia liście do Nie zawodowych aktorów często statystów bez przygotowania i te scenki Które oni odgrywali no Wie pan no takie powiedział nie Natural Sceny z libacji pijackich jak Imprezy i tak dalej dialogi który które temu towarzyszy Na kilometr to było nienaturalne nigdy nie takiego nie mieliście Dzisiaj musisz mówi że to dla beki się ogląda takie Nie do końca jest prawdą Bo było okresy że graliśmy tylko za Więc to by trzeba by Poszatkować trochę to ttt okresy bo to nie do worka jednego nie Wrzucić na Ten okres kiedy ja po odejściu z TVP robiłem Programy Play były Z aktorami robione tam tylko na drugim Statyści Ale w 9 Też bardzo często Zawodowi aktorzy Którzy nie zawsze nam się sprawdzali może dlatego W wielu przypadkach takie odczucia bo Proszę zauważyć Myśmy nie mieli budżetu Program artystyczny czy filmowy Budżet na program publicystyczny więc Tam nie było możliwości stawek Aktorski i tak dalej Wykorzystaliśmy Aktorów tak zwanych prowincjonalnych z tych małych teatr Gdzieś tam w Polsce tak które dzisiaj zupełnie inaczej funkcją Bo są bardzo nowoczesne Wtedy one by Takie drogie I mieliśmy aktorów bardzo często który pierwszy raz w życiu Stawali przed kamerą ja miałem problemy mówiłem proszę pana Niech pan nie gra jak do 17 rzędu bo pan Półtora metra od siebie Kamery niech pan nie krzyczy Instaluję Niech pan Z kadru mi tą głową nie wylatuje bo pan jest na zbliżeniu tak i tak dalej tak No to no ja nie miałem czasu czy Tego warsztatu poza Uzupełniać My robiliśmy Często 2 inscenizację w jeden dzień a a Zwykle źle Czy 4 minuty chyba że to jest taki seria Wie pan telewizyjny No to tam więcej gada Dzieje no to można je pięć minut przyjdziesz W ciągu dnia Wiesz co A jeszcze planów zdjęciowych ja średnio miałem w każdej sprawie od 8 do Niech się pan przyniesie przewiezie ustawić Się nie chce tłumaczyć Ważne jest to o czym pan łowi telefon Więc było różnie ale po ilości widowni widać że to nikomu tak specjalnie nie Nie przeszkadzało bo to było tak trochę symbolicznie trochę żeby tylko przypomnieć w jakim to miejscu poza tym Trochę ludzie Bali żeby była mini fabuła czy na Namiastka tej fabuły Bo niektórzy Mi pan często jest tak że Cię my to jedziemy Ina Nie wiem Leży to trup w tym samochodzie tak znajdują go za dwie godz Jeśli Ja bym tego nie odtworzył tego zdarzenia to pan nawet by nie pomyśl Że pan ma jakikolwiek związek z Z tą sytuacją że mógł pan kogoś Wiedzieć Kto przejął Zderzak gadamy to mi nic nie widzi Tam był jeszcze jeden problem o którym ja rzadko mówię A mianowicie Że to było Tuż po stanie wojennym a właściwie niektóre przepisy stanu wojennego jeszcze obowiązuje Połowie lat I społeczeństwo generalnie było odwrócone Ot tak zwanego resortu Czyli przede wszystkim od milicji Jeśli chodzi o Kolokwialnie mówiąc do nas NATO Nasz program spowodował to że ludzie na Zobaczyli to it Że można być Nie ma już tej bariery takiej psychicznej że jakimś jest bekon komuś się tam pomagać Złej milicji z Owcą tylko że można pomóc ludziom I tych informacje przychodziło tyle Przeklinali mnie na Puławskiej w Komendzie Głównej Przychodziło po kilka tysięcy informacja że mówię o listach Też to nie było internetu to inaczej telefony co odbierali policjanci w trakcie programu Było naprawdę na serio naprawdę siedzi przy telefonie w końcu ten numer podany 43 coś tam coś To jest Warszawski numer a program był robiony w ogóle włącz I nadawany z Łodzi ale w tym czasie kiedy był program 10 oficerów Główny z biura kryminalnego Na tym jednym numerze to już tak technika ma Kiedy że można było 10 to 2 Odbierało te telefony wyprodukuj notatki z Potem już Jak się pożegnaliśmy kiedyś przez jednego komendanta 52 Z komendą główną i z nią nie współpraca Do końca mojej realizm Program To mieliśmy dyżur A umowę policjantów Włoch Z wózkiem na środku telewizji Sporządzali stosowne no tak Od razu też byli zobowiązani do przygotowania Za moich pracowników materiału do wysłania do poszczególnych komend gdyby Było konieczne czy chyba zostało rozwiązane Dzięki właśnie interwencji telewizji Może nie 300 jakieś 200 kilkadziesiąt anatomia Trzystu sprawców najcięższych zbrodni zostało Zatrzymany chyba czasami była to grupa ta 5 Sia Zorganizował To nie zawsze Przekładało 1 Jeden do Cudowne były pierwsze lata kiedy nie było emisji Żeby nie mógł powiedzieć o tym Zatrzymano go Poprzedniego od To pierwsze 23 Były program co będę chodził Co miesiąc miał prawie godzinę Więc rzadziej nie co tydzień bo to potem Prywatne stacje zaczęły powstawać no do mnie Zmuszona żebrać co dwa tygodnie a potem za tydzień No bo stacje się już zaczęły gonić się ze mną wolny rynek i tak dalej ale chyba ogromna Spacja prawda Dla twórcy programu chociaż ja nigdy w życiu nikogo nie złapałem poznaję Oszustem przyznacie także Bo mnie tak czasami nie czyni proszę o to żeby pomóc mi No ale ja osobiście to niewiele i nawet nie wiem czy bym to Poza tym ja jestem raptus nerwus Jak pewno państwo się domyślacie godzinie z kryminałów i nie z seriali Kryminalny To proces wykrywczy jest tak nudny Że ja bym nie mógł być policjantem Szczególnie kryminalnym wydział do spraw niewykrytych mówią że ich Fascynujące Opowiadają o niej do Jacek Ja tego nie neguję no Natomiast ja bym nie mógł się Całymi do wanny w aktach i grzebać Chociaż zawsze jest to powiedzenie że tak dużo Nie trzeba było sprawdź Tomiak Pierdzą stary Zdarzy jeszcze milicjanci nawet nie tylko Nie tylko policja Policjanci Katarzyna puzyńska autorka bestsellerowych kryminałów na za przed dyktafonem policjantów Którzy są tak naprawdę na pierwszej linii ognia Stykając się nie tylko w mieście z najbardziej Sytuacja Rozmawia o ich pracy Rodzi Przeżyć Marzenia Wstrząsający Wciągający jak najlepsza Powieść kryminalna Zaczynamy gdy inni kończą mówią o sobie policjanci Z wydziału do spraw niewykrytych Działający Czy każdy komendzie Wojewódzki To nasze polskie archiwum Faktycznie policja Ofiary Starają się Przestępców spraw które zostały umorzone Brak Dowodu Pasjonującą ale niezwykle trudną pracę tych detektywów opisuje Tomasz Fantastyczne książce Bez przedawnienia Do przeczytania Oczywiście Piękny Piękna rodzina i piękne zło Tyle że pod takim właśnie tytułem piękny Anywhere pokazuje Rzewna Idealnych wydawałoby się do mahiro Zdarzyć się Głosy z zaświatów to najnowszy kryminał będącego podoba Fenomenalnej formie pisarskiej Remigiusza To kryminał W którym giną Najbardziej Czyli Na tym kończymy dzisiejszy odcinek prologu Żyjcie bezpiecznie Zachowajcie rozsądek na d Nie dajcie się ponosić emocje Wszystkim Czekajcie na kolejny odcinek naszego No zobaczę