"Prolog". Gorąca sytuacja na Białorusi. Mówi o trzech możliwościach

Anne Applebaum to znana dobrze na świecie dziennikarka, laureatka nagrody Pulitzera za książkę "Gułag". W księgarniach we wrześniu pojawiła się jej nowa książka - "Matka Polka". Opowiada w niej o swoim prywatnym życiu dzielonym pomiędzy USA a Polskę. To też życie, które mocno związało się ze światową polityką. W najnowszym "Prologu" nie uniknęła o nią pytań. Dziennikarka skomentowała bieżącą, trudną sytuację Białorusinów.