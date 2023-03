Prof. Sadurski: prezes NBP opowiada ludziom bajeczki, a oni w nie wierzą

Jednak Kaczyński i PiS mają zbyt dużo profitów, aby teraz wyprowadzić Polskę z UE. Oni robią coś innego: wyprowadzają Unię z Polski. Premier Morawiecki wygłosił niedawno przemówienie na ten temat. Jego wizja to anachroniczny powrót do wspólnego rynku, do EWG, do lat 60. Czyli nich Unia daje kasę, niech będzie bankomatem, ale niech nie patrzy, jak ta kasa jest wydawana i jak się łamie swobody obywatelskie i rządy prawa. Ale to w UE nie przejdzie. Unia po prostu przestanie nam wypłacać fundusze, tak jak to się już dzieje ze środkami z KPO, bo nie spełniamy podstawowych unijnych wymogów dotyczących praworządności i demokracji.