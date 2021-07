Prof. Obirek o "Gomorze": Piszemy o tym, czym żyje dzisiaj każdy Polak

Profesor Stanisław Obirek w programie "Newsroom WP" i opowiedział o nadchodzącej książce "Gomora", która zdaniem Tomasza Sekielskiego, wstrząśnie polskim Kościołem. Autorzy (Artur Nowak i Stanisław Obirek) nieprzypadkowo nawiązali tytułem do głośniej książki Frederica Martela "Sodoma", bowiem podobnie jak on ujawniają mechanizmy charakterystyczne dla tej instytucji. Odpowiadają przy okazji na pytanie, czy polski Kościół jest w ogóle zdolny do reform i dlaczego nie. - Staramy się pokazać korzenie, skąd to wypływa, znaleźć źródło tego, co postrzegamy jako patologię. (…) Nas interesuje system, jak kryje przestępców, jak uniemożliwia usłyszenie głosu ofiar, dotarcia do prawdy - mówił prof. Obirek.