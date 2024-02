Prof. Bralczyk na Kanale Zero. "Stanowski cały spocony"

Obecnie Kanał Zero może się pochwalić już ponad 900 tys. subskrybentów. Jego twarzą jest Krzysztof Stanowski, który od marca 2020 do 13 października 2023 r. był współzałożycielem i prowadzącym innego popularnego miejsca w internecie, Kanału Sportowego. Teraz przeszedł "na swoje" i nie tylko rozwija swój autorski projekt, ale i, jak sam zapewnia, przygotowuje się do startu w wyborach prezydenckich w 2025 r.