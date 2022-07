Proces Nergala. Świadek domaga się egzorcyzmowania Adama Darskiego

Mecenas Potulski wyjaśnia WP linię obrony: - Argumentujemy, że każdy, kto obejrzał ten film, dobrowolnie wchodził na konto Nergala, wiedząc, że to może obrazić jego uczucia religijne. Adam kieruje przekaz do swoich fanów. Inni obejrzeli coś, o czym wiedzieli z góry, że może ich obrazić. Jak nie lubię pornografii, to nie wchodzę na PornHub. To jest ten sam kierunek – nie lubię Darskiego, to nie wchodzę na jego konto.