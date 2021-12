Prezydent Duda zawetował "lex TVN". Gwiazdy stacji komentują

- Odmawiam podpisania nowelizacji i kieruję ją do Sejmu do ponownego rozpatrzenia. Wetuję ją – oznajmił Andrzej Duda. Kilka godzin wcześniej Jarosław Kaczyński mówił w głośnym wywiadzie, że nie wie, co prezydent zrobi z "lex TVN". Zdaniem prezesa PiS-u ta nowelizacja ustawy miała zaprowadzić porządek, a nie odbierać wolność mediom.