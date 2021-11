Premiera spektaklu "Niepamięć" w Garnizonie Sztuki - teatrze pozytywnych emocji

"Niepewność" to przewrotna, pełna błyskotliwych dialogów tragikomedia najmodniejszego polskiego dramaturga współczesnego: Marka Modzelewskiego – autora m.in.: scenariusza do filmu "Teściowie". To zaskakująca, trzymająca w napięciu historia o relacjach międzyludzkich, zaufaniu i rachunku, jaki życie wystawi każdemu prędzej, czy później.