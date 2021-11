WP Książki Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Baza książek

Najnowsze Popularne premiera + 2 spektaklgarnizon sztuki Wczoraj, 13-11-2021 21:33 Premiera spektaklu "Niepamięć" w Garnizonie Sztuki "Niepamięć" to nowy spektakl stworzony w koprodukcji warszawskiego Teatru Garnizonu Sztuki oraz Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. W obsadzie znaleźli się m.in.: Agnieszka Więdłocha, Karolina Gorczyca, Magdalena Kumorek, Rafał Królikowski, Krzysztof Czeczot, Marcin Korcz, Krystian Pesta. Autorem sztuki jest Marek Modzelewski, a reżyserem Piotr Ratajczak. Premiera warszawska spektaklu "Niepamięć" odbyła się 12 listopada tego roku. Wzięły w niej udział gwiazdy. Rozwiń 12 listopada w garnizonie sztuki t … Rozwiń Transkrypcja: 12 listopada w garnizonie sztuki teatrze pozytywnych emocji odbyła się premiera spektaklu niepamięć autorstwa Marka Modzelewskiego nad którym to patrz a Wirtualna Polska o tym jaka jest nasza pamięć i najbardziej skryte zakamarki oraz tytułowa niepamięć dowiedziałem się od aktorów a także autor spektaklu ona jest o tym co trochę co to i teraz się się dzieje ale też o przeszłości tak naprawdę która w najmniej spodziewanym momencie do nas powraca i powraca w grze właściwie żadna ze stron tej historii nie jest w stanie do końca powiedzieć jak było naprawdę też jest istotne dlatego że to jest czasami o takich naszych zdarzeniach w życiu które wybieramy z naszej głowy albo które pamiętamy bardzo dobrze i które niszczą nam całe życie i relacje z innymi ludźmi nie chcemy pamiętać różnych trudnych doświadczeń kłótni awantur i gdzie Staramy się o tym zapomnieć a to gdzieś jeśli jeśli przepracowany niewyjaśnione Nie rozgadane w partnera w relacjach między ludźmi to gdzieś wcześniej czy później za to zapłacimy i ktoś wystawiam rachunek po 12 latach byłem małżeństwo na takie towarzyskie spotkanie ze swoimi obecnymi partnerami i w trakcie tegoż pojawia się nagle bardzo mocne drżenie pod adresem głównego bohatera i cała sztuka tak naprawdę o tym jest z jednej strony jak łatwo rzucić oskarżenie które być może jest prawdziwe ale nie wiemy tego do końca bo to jest słowo przeciwko słowu każda scena każdą tyle jest cena możemy odprowadzić Czy to jest prawda czy to jest nieprawda czy kłamią czy to co mówią naprawdę się wydarzyło czy czy to się nie wydarzyło czy to jest ich projekcja więc jest to spektakl który pozostawia Widza z jednym wielkim pytanie prawda nieprawda czy to się wydarzyło wysoki współczesny świat właśnie że ktoś nie wiem ktoś wrzuca w internecie jakąś jakąś jakąś obelgę na na na kogoś i tego Właściwie trudno to zweryfikować nie Prawda czy nieprawda czy czy nie wiem pokazuje się jakieś zdjęcie nie wiadomo czy to zdjęcie zmanipulowane czy nie Czy to jest prawdziwe W jakim kontekście było zrobione czy ktoś zgodził się na publikację tego zdjęcia bo taki mały świat tak mamy czasu niestety i dlatego też czasem nie ogarniam i z tym czasem przerażony tak się tymi tym jak jak jak łatwo właśnie można mogą nas zalać jakieś oceny które są wystawiane nie poznawszy do końca tematu autor dał nam Gotowy tekst ja najczęściej pracuje w trakcie pracy jeszcze ten tekst ulepszaczy próbujemy jak zmieniać w tym przypadku tak dobrze ten tekst siedzi w ustach że to nie trzeba było nic Jakby korygować nic wyjąć z jednej strony jest zabawny czasem uwodzić jakimś jakim humorem a drugi sądzisz skłania jakieś taki bardzo poważnej rozmowy o relacjach między nami a jesteśmy dojrzali w tych relacjach przez dramat trochę humorem trochę humorem w dramacie żeby to wszystko było jednak niejednoznaczne i żeby jakiejś zjedli się odnaleźć ale mamy nadzieję że nigdy nie będzie musiał