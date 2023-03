Prawdziwa Matka Joanna od Aniołów. Opętanie czy polityczna gra?

Naszą opowieść musimy rozpocząć nieco wcześniej, jeszcze zanim doszło do słynnych wydarzeń w Loudun. Poznajcie Urbaina Grandiera, urodzonego w 1590 roku w Bouère niedaleko Le Mans księdza, który w 1617 roku został proboszczem w St. Pierre le Marché w Loudun. Cechowały go dwie rzeczy: pociąg do płci pięknej oraz chroniczna wręcz niechęć do jakiejkolwiek dyskrecji. Nic dziwnego, że jego liczne romanse przysporzyły mu wielu wrogów. A jeżeli jeszcze dorzucimy do tego niewyparzony język duchownego, wystarczyło, by zwrócił na siebie uwagę wysoko postawionych osób.