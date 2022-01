Prawda o Zanzibarze. Tego celebryci nie pokazują na swoich Instagramach

Jednak Zanzibarczycy permanentnie zmagają się z niskim standardem życia, nie mając często dostępu do stałych środków materialnych, infrastruktury i usług, które pozwoliłyby na polepszenie warunków życia ich rodzin. Osobiście nie lubię określenia, że Zanzibarczycy żyją w biedzie. Jest to dość krzywdzące również dla nich samych, bo odziera ich z godności, a to bardzo dumne społeczeństwo. Należy też pamiętać, że to, co dla nas jest już biedą, dla nich niekoniecznie. My nie wyobrażamy sobie życia bez pralki. Tam nie sądzę, żeby stanowiło to dla kogoś problem.