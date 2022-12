Trwa w Kościele mimo patologii księży. Tłumaczy ateistce dlaczego

TOMASZ TERLIKOWSKI: Byłem i jestem przeciwnikiem aborcji. To się nie zmienia. Jak rozstrzygną tę sprawę politycy nie wiem, szczególnie, że z doświadczenia wiadomo, że oni o wiele częściej o pewnych sprawach mówią przed wyborami, niż je realnie zmieniają czy załatwiają. Proces zmiany nie jest zresztą, wbrew powtarzanym sloganom, łatwy w żadną ze stron. I chodzi nie tylko o to, że Trybunał Konstytucyjny w pewnej linii orzeczniczej jasno sprzeciwia się aborcji na życzenie (można to zmienić, ale wymagałoby to wprowadzenia do TK sędziów, którzy będą gotowi za odrzucenie tej linii opowiedzieć); I nie tylko o to, że prezydent (obecny, a kto będzie następny, tego nie wiemy) te zmiany może zawetować; ale także o to, że polskie społeczeństwo jest realnie w tej sprawie podzielone. I to naprawdę głęboko. Każda decyzja polityczna w tej sprawie będzie więc wywoływać sprzeciw społeczny pewnej części obywateli.