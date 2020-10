Poznań. Zatrzymanie księdza łamiącego obostrzenia. Kim jest, jak funkcjonują salezjanie?

Ks. Michał Woźnicki został zatrzymany przez poznańską policję w związku ze złamaniem obostrzeń obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa. Zgłosił to jeden z obecnych na prowadzonej przez niego mszy. Duchowny nie dbał o bezpieczeństwo modlących się i nie przestrzegał norm sanitarnych.

Wiadomo o nim jedynie, że do 2018 r. oficjalnie należał do salezjanów, ale został z nich wykluczony. Do dziś jednak mieszka na terenie Domu Zakonnego Salezjanów w Poznaniu. Spada na niego ciągle fala krytyki od pozostałych, nie chce się wyprowadzić.