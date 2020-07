Pozew TVP w sprawie wywiadu w "Wyborczej" został oddalony przez sąd

ZOBACZ TAKŻE: Jan Dworak ostro o TVP. "Nie dałbym nic telewizji Kurskiego"

- TVP łamie godność człowieka na masową skalę. Dla mnie to coś niezwykle konkretnego, godność dotyczy jakości mojego codziennego życia. I jak pooglądałem "Wiadomości" po przejęciu telewizji publicznej przez PiS na początku 2016 r., zrozumiałem, że istnieje związek między godnością a manipulacjami TVP. Chodzi tu o sterowanie wolną wolą człowieka, która stanowi istotę godności. TVP, nie szanując prawdy, nie szanuje godności obywateli RP. TVP narusza masowo godność swoich widzów niezależnie od tego, czy są świadomi, czy nie, że telewizja nimi manipuluje. Zgodnie z obowiązującym prawem człowiek nie może skutecznie wyzbyć się prawa do ochrony jego godności. W dodatku to jest sprawa naszych praw obywatelskich, bo telewizja publiczna jest spółką skarbu państwa, która manipuluje jego obywatelami. W czystym interesie partii, która sprawuje władzę i która kontroluje media publiczne – moim zdaniem nielegalnie - powiedział Sadowski w rozmowie z "Wyborczą".