Powieść Agathy Christie zmieni tytuł. Zostanie usunięte słowo "murzyn"

Powieśc "Ten Little Niggers" Agathy Christie zadebiutowała na rynku wydawniczym w 1939 r. W Polsce aż do 2004 r. książka była przetłumaczona jako "Dziesięciu małych Murzynków", ale ostatecznie tytuł został zmieniony na "I nie było już nikogo". Również w angielskiej wersji językowej po pewnym czasie dzieło literackie zaczęło nosić nazwę "And Then There Were None" w celu uniknięcia podejrzeń o promowanie treści rasistowskich. Okazuje się, że również we Francji dojdzie do podobnej zmiany.