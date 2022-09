Porzuciła aktorstwo. Została gwiazdą filmów dla dorosłych

- Uważam, że za każdym razem, gdy kręcę sceny, jest to dla mnie bezpieczne środowisko, w którym mogę uzewnętrznić wszystkie swoje pragnienia i fantazje seksualne. Ale to nie jest związek emocjonalny. Chodzi o cieszenie się seksem i występy, co kocham. A pod koniec dnia, jak zawsze, wracam do domu, do kochającego i wspierającego męża.