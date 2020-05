Porwali mu syna. Polski piosenkarz zdradza szczegóły. Autorka nie zdradza jego nazwiska

"Dziecko celebryty? Kto by się odważył?"

Dwóch mężczyzn śledziło jego syna tak dokładnie, że poznali rozkład jego dnia. W końcu któregoś razu mężczyźni zatrzymali chłopaka, gdy jechał na rowerze. Prosili, żeby zrobił sobie z nimi zdjęcie. Chwycili go za koszulkę, wciągnęli do samochodu i odjechali.

"Związali syna, zakleili mu usta taśmą. Gdy dostrzegli, że ze stresu się poci i dusi, bo nie może oddychać tylko przez nos, zagrozili mu bronią, że jak zacznie krzyczeć, to go skrzywdzą, ale zdjęli mu plaster z ust" - wspomina.

Jak wyglądał powrót?

Gwiazdor nie wdaje się w szczegóły, jak udało się odbić syna. Opisuje za to chwilę tuż po jego powrocie do domu.

"Krzyk, płacz, żona rozebrała go do bielizny, żeby sprawdzić, że faktycznie nic się mu nie stało. Noc po powrocie syna do domu spędziliśmy wszyscy w naszej sypialni, śpiąc razem. Nigdy wcześniej się to nie zdarzało" - wspomina.