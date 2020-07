Poruszające słowa siostry Benjamina Keougha. 27-latek odebrał sobie życie

12 lipca Benjamin Keough, wnuk Elvisa Presleya, odebrał sobie życie. Wstrząsająca informacja wyszła z biura szeryfa departamentu Los Angeles. Siostra Benjamina, aktorka Riley Keough zdecydowała się przerwać milczenie.

Benjamin Keough urodził się 22 października 1992 r. w Tampie na Florydzie. Był najmłodszym dzieckiem Lisy Marie Presley i Danny'ego Keougha. Benjamin miał starszą siostrę Riley, która próbuje swoich sił jako aktorka Hollywood, a także siostry przyrodnie: bliźniaczki Harper Vivienne Ann and Finley Aaron Love. O śmierci Benjamina świat dowiedział się 12 lipca. Doniesienia były wstrząsające.

Niewiele wiadomo, co działo się w życiu Benjamina w ostatnich latach. Pojawiają się plotki, że chłopak cierpiał przez to, że przynależył przez sporą część swojego życia do kościoła scjentologicznego.

Siostra Benjamina, Riley, zdecydowała się opublikować kilka zdjęć z bratem i napisać kilka słów po tragedii.

"Poranki są najtrudniejsze. Zapominam, że ciebie już nie ma" - pisze na Instagramie.

"Płaczę, bo boję się, że to się nie skończy. Ten ból jest dla mnie całkowicie nowy" - opowiada Riley.

Nazywa brata aniołem, "czystym światłem", jej najlepszym przyjacielem, bratnią duszą, obrońcą; kimś zbyt czułym w okrutnym świecie.

"Mam nadzieję, że dasz mi siłę na to, by załatać tę wielką dziurę, którą zostawiłeś po sobie w moim sercu" - czytamy w jej wpisie. "Nie mogę uwierzyć, że mnie zostawiłeś. Wszyscy, tylko nie ty. Myślę, że to jest prawdziwa rozpacz. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy".