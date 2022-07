Popracują dla armii nocą? Kreml wymyśla nowe represje wobec Rosjan

Rosjanie mogą też kupować bez licencji i praw autorskich technikę zachodnią. Nazywa się to tam "importem równoległym". Towar nie jest sprowadzany do Rosji przez oficjalnego dystrybutora, ale przez firmy, które kupują go za granicą i przywożą do kraju. Jak informuje prasa, Putin podpisał decyzję o legalizacji importu równoległego - firmy, które będą wwozić towary bez zgody właściciela praw autorskich i majątkowych, unikną odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej oraz karnej. Rozpatruje się także możliwość "importu równoległego"... zachodniej produkcji filmowej. Jest to konieczne dla utrzymania sieci kinowych. Pełnomocnik prezydenta Putina ds. międzynarodowej współpracy kulturalnej powiedział, że to nie będzie piractwo tylko "przymusowa licencja".