Ponętne i niebezpieczne. 10 najgorszych kobiet przedwojennej Polski

"We wszystkich kobietach tkwi pierwiastek zła" – zawyrokowała polska prasa sensacyjna na początku lat 30. XX wieku.

W przyszłości czekał ją poniżający proces. Teraz jednak mówiła o niej cała Polska. Od Gdyni po Stanisławów. I każdy chciał wiedzieć: dlaczego to zrobiła?

1. Maria Lewandowska

W październiku 1931 r. zasypała Poznań listami szantażowymi. Wysyłała je do najbardziej szanowanych finansistów, przemysłowców i duchownych. Za każdym razem podawała się za dawną kochankę adresata i żądała pieniędzy w zamian za zachowanie milczenia. Nie wiadomo, ile zarobiła w ten sposób.

Według prasy mogło to być nawet kilkadziesiąt tys. zł. Świetny wynik, biorąc pod uwagę fakt, że Lewandowska nie była żadną panią do towarzystwa, ale znudzoną milionerką z jednej z najlepszych wielkopolskich rodzin. Czyżby wszystko to zrobiła wyłącznie dla zabawy?