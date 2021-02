Polskie ulice to nie miejsce dla wyzwolonej kobiecości. Pomysł wywołał oburzenie

- To była propozycja mieszkańców. Zgłosili wniosek, aby uhonorować wiele płocczanek. Może i mamy do czynienia z kontrowersyjną postacią, ale zespół uznał, że zasługuje ona na uhonorowanie - komentował oskarżenia radnej PiS prezydent miasta, Andrzej Nowakowski. Warto w tym miejscu nadmienić, że Irena Krzywica płocczanką nie była, ale w mieście wielokrotnie bywała, bo stąd wywodził się jej mąż. A swoją ulicę ma jej teść - Ludwik Krzywicki - polski myśliciel marksistowski, jeden z twórców polskiej socjologii.

Ostatecznie wniosek zgorszonej Wioletty Kulpy poparło jeszcze 18 radnych. - W środę otrzymałem wiadomość, która wzbudziła u mnie większe zainteresowanie tą postacią - relacjonował lokalnej "Wyborczej" Tomasz Kominek (radny PSL). - Zacząłem wczytywać się w to, co głosiła wraz ze swoim mężem i kochankami. Nie interesuje mnie kto z kim śpi, natomiast to była hardkorowa feministka."