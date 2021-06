Polki zasługują na dobrą powieść erotyczną

Ale „Valeria”, choć procentowo scen erotycznych jest w niej znacznie, znacznie więcej niż w poprzednich częściach, nie jest tylko o seksie. Pamiętacie, że to powieść dla kobiet, prawda? No więc w powieści dla kobiet nie znajdziemy numerka za numerkiem, choć nie chodzi też o to, że na końcu on ją zaprowadzi do ołtarza – po prostu życie pełnokrwistych kobiet składa się także z innych rzeczy. Wyborów zawodowych. Powolnego dochodzenia do tego, czego się chce od życia – innej pracy, innych relacji z mężczyznami, innych relacji z innymi kobietami. Dojrzewania do tego, że jesteśmy dla siebie ważne i jesteśmy dla siebie najważniejszymi osobami. Że mamy prawo do egoizmu, wycofania się, emocji bez zarzucania nam, że „pewnie masz znowu te dni”.