Polka cichą gwiazdą serialowego hitu. "Nie wstydzę się tego, skąd pochodzę"

Bilet w jedną stronę

Miała 7 lat, gdy razem z rodziną musiała opuścić Polskę. Ojciec Dagmary – Mirosław Domińczyk – był działaczem opozycyjnym. Należał do Solidarności, był przewodniczącym związku regionu świętokrzyskiego. 13 grudnia 1981 r. Mirosława internowano, następnie przerzucano do kilku zakładów karnych. Został częściowo zwolniony w październiku 1982 r., by na początku 1983 r. zmusić go do emigracji z Polski. Rodzina Domińczyków trafiła najpierw do RFN, a potem do USA.