Poliglotka, pedagożka, patronka 2023 roku. Jadwiga Zamoyska żadnego wyzwania się nie bała!

Sprawa istotna, żywa, teraźniejsza

Miłość do języków obcych zaprocentowała, gdy Jadwiga poślubiła Władysława Zamoyskiego - emigranta polistopadowego, współpracownika księcia Adama Czartoryskiego oraz… brata swojej matki. W związku z działalnością Hotelu Lambert, który pełnił rolę polskiej placówki dyplomatycznej, Zamoyski często wysyłany był przez księcia Czartoryskiego w zagraniczne podróże. Gdy zatem w okresie wojny krymskiej Zamoyski został wysłany do Turcji, Jadwiga podjęła decyzję o nauce języka tureckiego. Pełniła tam funkcję tłumaczki męża, korygowała jego pisma, brała także udział w kolacjach i balach w zagranicznych placówkach. Jej talent do języków obcych robił wrażenie na zagranicznych dyplomatach, którzy nierzadko woleli rozmawiać z Jadwigą, niż z jej mężem. Gdy podczas jednego z takich spotkań sam ambasador Wielkiej Brytanii w Turcji Charles Stratford Canning zwrócił uwagę, że dla synów Jadwigi - kolejnego pokolenia Polaków urodzonych pod zaborami - sprawa narodowa nie będzie już tak istotna, Zamoyska niezwykle się oburzyła. "Sprawa narodowa (...) Polska, nie jest dla nas żadnym martwym wspomnieniem, jest sprawą istotną, żywą, teraźniejszą; jest naszym najświętszym obowiązkiem, a co do moich synów, uważałabym ich za zdrajców, żeby nie mieli życia swego do ostatniego tchu i wszystkiego, co posiadają, poświęcić dla ratunku i odrodzenia kraju". O sytuacji tej Jadwiga opowiedziała też swojej rodzinie w liście z listopada 1856 roku, jednak według korespondencji — gdy Stratford Canning zwrócił uwagę, że syn Zamoyskich może stać się "Niemcem lub Moskalem" Jadwiga miała odpowiedzieć: "To go wpierw uduszę". To właśnie wpływem znajomości z Zamoyską ambasador miał napisać wiersz o Polsce: Nie umarła tylko śpi…