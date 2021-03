Filozof powiela "rasistowską opinię" o Polakach?

Polsko-żydowskie relacje wciąż budzą wiele emocji i kontrowersji. Nasze niełatwe i nieoczywiste losy plątały się od średniowiecza. Wspólnie przechodziliśmy zabory, powstania i zagłady. "Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki" - słyszeliśmy to już wielokrotnie i trudno nam się z tym zgodzić. Sami chcielibyśmy widzieć siebie jako "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata". Jednak każda z tych opinii byłaby nieprawdziwa. A jednocześnie w każdej drzemie sporo prawdy.

Dekadę temu zaledwie 7 353 obywateli z 38,5 mln państwa zadeklarowało przynależność do mniejszości żydowskiej. Podczas gdy przez wieki liczba Żydów nad Wisłą oscylowała w okolicach 10 proc. populacji. Rozwój żydowskiego życia w Polsce został brutalnie wyhamowany przez II wojnę światową. Jednak jeszcze w okresie międzywojennym w nowo odrodzonym państwie dominować zaczęły nastroje nacjonalistyczne.

"Mój ojciec opuścił Polskę w młodości, bo przez różne okoliczności życie Żydów stawało się niemożliwe w latach 20-tych. Dla niego było to strasznym rozdarciem. Płakał po nocy, tak bardzo brakowało mu Warszawy" - opowiadał na antenie Radio J eseista i filozof Alain Finkielkraut.

Dziennikarz powiedział: "Polska jest krajem antysemickim bez Żydów - tak twierdzili polscy Żydzi po wojnie" - ale filozof nie chciał przyjąć jednostronnej perspektywy. "Oczywiście, że tylko tak mówili. To kraj antysemicki, to słynne zdanie Szamira: "Ssali antysemityzm z mlekiem swojej matki"- to się nie zmieni. Oczywiście potępienie było zbyt ogólne, pojawiło się kilka bardzo pięknych rzeczy" - dodał.