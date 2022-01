Polacy chcieli kupić dom na Islandii. Rudery potrafią kosztować kilka milionów zł

Przeciętny turysta bez problemu przeżyje na wyspie dwa tygodnie na liofilizowanej żywności, puszkach fasoli i pompowanym chlebie. Jednak dla tych, którzy wybrali Islandię jako miejsce do życia, jedynym rozwiązaniem, by zaoszczędzić na jedzeniu, jest w miarę dobrze zaplanowana dieta. Pod namiotem można tu spędzić nawet kilka miesięcy w roku, ale gdy ma się pięćdziesiąt lat i kości już nie te co kiedyś, portfel szybko chudnie przy obecnych kosztach noclegów.