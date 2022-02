Pokazali śmierć papieża. Reżyser o kontrowersyjnym przedstawieniu

Papież ma cewnik i pampersa, charczy, krztusi się i bełkocze. Umiera. Takie sceny pokazano w spektaklu w poznańskim Teatrze Polskim - "Śmierć Jana Pawła II" w reż. Jakuba Skrzywanka. Spektakl odbija się w mediach głośnym echem. Reżyser w programie Newsroom WP opowiedział, dlaczego zdecydował się pokazać historię ostatnich godzin życia papieża właśnie w taki sposób: - Oddaję przestrzeń sceny takim bardzo naturalistycznym, a w przypadku "Śmierci Jana Pawła II" można wręcz powiedzieć brutalistycznej próbie rekonstrukcji śmierci i tego, co się wydarzyło. W rozmowie z Anetą Kyzioł z "Polityki" Skrzywanek dodał: - W przypadku Jana Pawła II mamy ciekawą sytuację, w której absolutny autorytet, ikona, przez 17 lat stała się dla tysięcy Polaków memem. Ten spektakl wyjaskrawił przepaść pokoleniową. Mamy część społeczeństwa, dla których Jan Paweł II jest świętym i to jest ważne. A z drugiej strony jest powodem do beki.