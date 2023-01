Pokazała na zajęciach obraz z Mahometem. Została zwolniona z uczelni

Jacek Staniszewski, artysta grafik i wykładowca gdańskiej ASP, nie widzi problemu z pokazywaniem takich obrazów na zajęciach. - Jeżeli wizerunki Mahometa sprowadzają się do ikonografii historycznych z pradawnych ksiąg, to nie widzę powodu, by w kontekście analiz i wykładów naukowych nie odnosić się do nich - powiedział WP Staniszewski.