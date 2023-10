Pokazał wynik testu. Takie ma poglądy polityczne

W tekście WP Wiadomości możecie sprawdzić, jakie komitety wyborcze powalczą o głosy Polaków. Natomiast ci, którzy nie wiedzą, jak ich poglądy mają się do programów politycznych poszczególnych komitetów, mogą to sprawdzić w darmowym Latarniku Wyborczym udostępnianym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Do tej pory z testu skorzystało 3,8 mln osób. Polega na prostych pytaniach, wśród których są np. te o wiek emerytalny czy wpływ Unii Europejskiej na polską politykę wewnętrzną.