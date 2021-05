Pogrzeb varsavianisty i pisarza przesunięty. "Zlecono sekcję zwłok"

- Małgorzata zabrała go do domu ze szpitala, gdy lekarze powiedzieli że to już kwestia dni, a najwyżej tygodni. Wtedy wzięli ślub. To właśnie Małgorzata szukała dla niego lekarzy po całym świecie - byli bardzo fajną zgraną parą. A teraz przez córki wymysł i oskarżenia nie może pochować męża. Musiała odwołać pogrzeb, bo prokuratura zabrała ciało - tłumaczy w rozmowie z "Super Ekspresem" bliski znajomy pary.