Po tekście TVP Info nie chciało jej się żyć. "Natężenie szczucia kompletnie mnie przerosło"

- Jak się otrząsnęłam to stałam się jeszcze bardziej wk…wiona i zdeterminowana. Pomyślałam sobie: "Janina, na ciebie szczuto przez trzy dni. Tak, było to nie do zniesienia, bo żaden człowiek nie powinien czegoś takiego przeżywać, ale na społeczność LGBT szczują od lat". Może to frazes, że stałam się silniejsza i nie do końca tak jest, bo jak się to powtórzy, to znów rozpadnę się na milion kawałków, ale na pewno stałam się bardziej zdeterminowana - dodała.