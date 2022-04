Po 49 latach obejrzała jeszcze raz kultowy film. Wypatrzyła swoją... babcię

"Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz". Przed magazynem meblowym Emilia ciągnie się kolejka w oczekiwaniu na dostawę. Dyrektor Krzakoski usiłuje zatrudnić byłego kolegę, obecnie "stacza kolejkowego" (B. Pawlik) do śledzenia swojej żony. Operator z irytacją zauważył, że statystka stojąca tuż za Krzysztofem Kowalewskim uporczywie wlepia wzrok w kamerę. Przerwał ujęcie. "Co się pani tak gapi w obiektyw?!". - "Bo chcę, żeby było mnie widać" – wyjaśniła starsza pani. "Cicho bądź, to matka reżysera!"– przyhamował operatora zorientowany członek ekipy.