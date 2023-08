Pisała listy do więźnia. Zerwanie zaręczyn skończyło się tragedią wielu osób

To ona zadecydowała, że wyrusza w podróż przez kraj, by się z nim spotkać. To ona przyjęła jego propozycję po swoich listach, w których opisywała, jakie znaczenie ma dla niej małżeństwo. Chociaż można było się spodziewać, że Paul zechce ją nakłonić do posłuszeństwa jego woli, w rzeczywistości było odwrotnie. To ona go zmieniała. Dzień po dniu. Aby zrobić z niego człowieka, który będzie lepszym materiałem na męża niż zwykły więzień. To ona wpadła na genialny pomysł, by zatrudnić prawnika, który przyjrzy się szczegółom wyroku skazującego. Paul nigdy nawet nie rozważał możliwości zakwestionowania decyzji sądu. W jego umyśle nie było miejsca na sprzeciwianie się władzy. Po prostu znosił owe kary, które wydawały mu się zupełnie przypadkowe.