Do sieci trafiło nagranie. Słychać, jak Stępień krzyczy na Dodę

"Przypomnę ci tylko, że wtedy jak szczęśliwy ratlerek z mokrym ociekającym śliną jęzorkiem robiłeś co mogłeś, by podpisać ze mną umowę licencyjną na możliwość wyprodukowania filmu na podstawie książki 'Dziewczyny z Dubaju', o której dziś mówisz, że to 'gó...'. Dzwoniłeś do mnie niemal dzień w dzień, o różnych porach, także w nocy. Proponowałeś, abym sam napisał scenariusz, wybrał reżysera, a nawet aktorów. Powiedziałem ci wtedy jedno: nie mieszkam w Polsce, nie znam aktorów, nigdy nie pisałem scenariusza, więc nie chciałbym się uczyć go pisać na 'Dziewczynach z Dubaju'" - wspomina na Facebooku.