Piątek kontra Karnowscy ws. "Macierewicz i jego tajemnice". Jest wyrok sądu

- Piotr Gontarczyk zamiast argumentów zastosował inwektywy. Napisał, że moja książka to klasyczny przykład grafomanii i hochsztaplerstwa. Jak próbował to uzasadnić? Usiłował tuszować ujawnione przeze mnie rosyjskie związki Macierewicza przy pomocy przekłamań. Wybierał pojedyncze fragmenty książki i silił się, by sprowadzić je do absurdu. Tam, gdzie w książce podaję np. siedem dowodów, on wybierał jeden i próbował go zdyskredytować, pomijając pozostałych sześć. To skrajnie nieuczciwe. I przeplatane z osobistymi atakami na mnie – sugerował np., że nie potrafię pisać po polsku.