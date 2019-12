Paszporty "Polityki" 2019: Znamy nominowanych. Na liście 21 nazwisk

Poznaliśmy nominowanych do Paszportów "Polityki" 2019. Kapituła postanowiła do nagrody zakwalifikować 21 osób. Według kapituły to jest czas idealny dla nich na to wyróżnienie.

Kto zgarnie teraz nagrodę?

Do Paszportów "Polityki" mamy w tym roku 21 nominowanych mających wpływ na polską kulturę. Są wśród nich aktorzy filmowi, teatralny, pisarze, muzycy, reżyserzy, scenarzyści oraz specjaliści w sztukach wizualnych i kulturze cyfrowej.

"Nie da się uśrednić wybitnych osiągnięć artystycznych, można jednak powiedzieć, że statystycznie nominowana(ny) do Paszportu artyst(k)a ma niespełna 34 lata i z całą pewnością nadszedł jej (lub jego) czas" - pisał Bartek Chaciński.

Najbardziej rozpoznawalnym z nominowanych jest aktor Bartosz Bielenia. Znalazł się na tej liście dzięki roli w filmie Jana Komasy "Boże Ciało", który jest polskim kandydatem do Oscara. Z ludzi z branży filmowej nominowani są jeszcze Bartosz Kruhlik za reżyserię "Supernovy" i Mateusz Pacewicz za scenariusz "Bożego Ciała".

Wśród nominowanych do Paszportów "Polityki" są ludzie związani z teatrem - Magdalena Drab za sceniczną parafrazę "Wyzwolenia" Wyspiańskiego, Monika Frajczyk i Weronika Szczawińska za to, że jej sztuki "nawiązują intymną relację z publicznością".

Znalazło się też miejsce dla specjalistów w dziedzinie literatury. Weronika Murek otrzymała nominację za zbiór sztuk teatralnych "Feinweinblein", Dominika Słowik za książkę "Zimowla" i Urszula Zajączkowska za "Patyki, badyle".

Muzycy również znaleźli się w gronie nominowanych. Jednak to nie są najgłośniejsze i najpopularniejsze nazwiska. Szansę na nagrodę mają Bartosz Król za odważne prowadzenie kariery niezależnego artysty, raper Piernikowski za płytę "The Best of moje getto", Hania Rani za album "Esja", Krystian Lada za "wiarę w żywotność formy operowej", śpiewak Jakub Józef Orliński za "Facce d'amore" i Martyna Pastuszka za umiejętne dowodzenie orkiestrą.

Nominowano też ekspertów w dziedzinie sztuk wizualnych. Na liście znaleźli się choreograf Alex Baczyński-Jenkins, Weronika Gęsicka i Roman Stańczak.

Do listy dopisano też nazwiska ludzi znających się na kulturze cyfrowej, głównie grach. Paszport "Polityki" mogą zgarnąć Jacek Brzeziński i Artur Ganszyniec z Different Tales za "Wanderlust: Travel Stories", Dawid Ciślak z Polyslash za "We. The Revolution" i Aleksandra Jarosz za "Fantastic Fetus".

Rozdanie Paszportów "Polityki" w styczniu 2020 r.