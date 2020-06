Pakt na śmierć i życie

Szesnastoletnia Mehreen walczy z depresją i nerwicą na tle lękowym. Coraz częściej myśli o samobójstwie. Kiedy przypadkiem trafia na witrynę MementoMori.com, ma wrażenie, że wreszcie znalazła rozwiązanie swoich problemów. Za pomocą portalu nawiązuje samobójczy pakt z dwoma rówieśniczkami, z którymi została połączona przez algorytm serwisu. Gdy między dziewczynami zawiązuje się przyjaźń i chcą wycofać się z układu, okazuje się to dużo trudniejsze, niż im się wydawało. O ile w ogóle jest możliwe…

Informacja prasowa Wydawnictwo IUVI

Mehreen, Olivia i Cara, trzy dziewczyny z pozoru wiodące normalne życie nastolatek, postanowiły popełnić samobójstwo. Żadna z nich nie ma na tyle odwagi, by zrobić to samodzielnie, dlatego logują się na stronę MementoMori.com i tam zostawiają informacje o poszukiwaniu partnera do samobójstwa. W ten sposób się poznają i już na pierwszym spotkaniu mówią sobie, dlaczego chcą umrzeć.

Mehreen jest muzułmanką, Olivia pochodzi z bogatej, ale rozbitej rodziny, Cara zaś z normalnej, kochającej się rodziny, którą spotkała tragedia. Dziewczyny doświadczają poważnych, współczesnych problemów nastolatek. Silna depresja i brak zrozumienia wśród najbliższych. Zwyrodnialec w rodzinie i niemy krzyk o pomoc dziewczyny, która pozornie ma wszystko. Wielkie poczucie winy i nagłe kalectwo, odcięcie się od dotychczasowego życia i silnie doskwierająca nadopiekuńczość matki.

Dziewczęta wykonują pierwsze zadanie zlecone im przez MementoMori.com – piszą notki pożegnalne. Kolejnym zadaniem jest kupno stroju do trumny. Spotykają się w centrum handlowym i udają się na zakupy, na których świetnie się bawią. Wkrótce okazuje się, że trzy obce sobie dziewczyny w ciągu kilku dni stały się najbliższe na świecie. Nie chcą wykonać kolejnego zadania ani żadnego następnego. Pragną żyć, przyjaźnić się i jakoś sobie radzić z problemami. W tle jednak cały czas działają administratorzy MemenoMori.com, którzy przypominają o niewypełnionych zadaniach i o konsekwencjach. Mehreen, Olivia i Cara czują się jak w pułapce, a wokół nich zaczynają dziać się dziwne rzeczy…

„Czego ci nie mówię” to przejmująca opowieść o realnych i poważnych problemach współczesnego świata nastolatek. W książce każdy z nich jest wnikliwie analizowany i jednocześnie w przystępny, ale dojmujący sposób opisany. Bohaterki są wiarygodne, autentyczne – łatwo się z nimi zidentyfikować. Treść książki wstrząsa czytelnika i daje do myślenia. Najważniejszym przesłaniem jest potrzeba bliskości i znaczenie szczerej rozmowy z drugim człowiekiem. To ona właśnie może uchronić nastolatków przed popełnieniem poważnych błędów i jednocześnie jest w stanie przyczynić się do rozwiązania problemów.

Dane wydawnicze:

Wydawnictwo IUVI | Autor: Yasmin Rahman | Format: 135 x 205 mm | s. 440 | Cena: 34,90 |

ISBN 978-83-7966-060-5| Data premiery: 27.05.2020 | Wiek 14+ | www.iuvi.pl

Recenzje:

Odważna i inteligentna. Miejscami szokująca, ale też niepozbawiona humoru powieść, która szczerze mówi o problemach współczesnych nastolatków, podejmując bardzo aktualne i ważne tematy.

Waterstones

Ukazuje mechanizmy działania umysłu pogrążonego w depresji lepiej niż cokolwiek innego, co kiedykolwiek czytałem.

Robert Muchamore autor bestsellerów z serii „Cherub”

_Wciągający, prowokujący do myślenia, czasem szokujący thriller. _

„The Guardian”

Ta książka jest GE-NIAL-NA. Piękna, ważna, a zarazem wciągająca. Tak bardzo współczesna i tak bardzo potrzebna. To historia, przy której śmiałam się i płakałam – dawno się tak nie wzruszyłam, a nie mam już dwudziestu lat☺ Mam za to córkę w tym wieku i wiem, jak ważne i aktualne tematy porusza ta książka.

anonimowa czytelniczka

O autorce:

Yasmin Rahman to brytyjska muzułmanka, która urodziła się i wychowała w Hertfordshire. „Czego ci nie mówię" to jej pierwsza powieść. Jako dziecko chciała być listonoszką, ale zadowoliła się życiem autorki. Ukończyła studia z pisarstwa kreatywnego na University of Hertfordshire oraz pisarstwa dla młodzieży na Bath Spa University – oba kierunki z wyróżnieniem. Jej opowiadanie „Fortune Favours the Bold" opublikowało w 2017 roku wydawnictwo Stripes w antologii „A Change is Gonna Come". Autorzy tej publikacji w roku następnym zostali uhonorowani przez czasopismo „Bookseller” nagrodą YA Book Prize Special Achievement Award za propagowanie włączania do życia społecznego osób wykluczonych w brytyjskiej literaturze młodzieżowej. Kiedy nie pisze, tworzy sztukę fanowską związaną z książkami. Jej grafiki sprzedawane są na całym świecie za pośrednictwem strony Johna Greena.

